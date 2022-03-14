Офис Зеленского: похищенного мэра Мелитополя обменяли на 9 солдатов-срочников

«Мэра Мелитополя Ивана Федорова удалось освободить из плена, обменяв его на девятерых российских военных-срочников». Об этом заявила пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Даша Заривна в прямом эфире совместного информационного марафона.

Она отметила, что за похищенного мэра Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения.

«Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны России, в Украине нет», – сказала спикер председателя Офиса президента.

Напомним, 16 марта заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что благодаря спецоперации из плена освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров.