Картины Пикассо, Сезанна, Шагала и вертолет: в Италии прошли обыски у «архитектора Путина»

«Архитектор Путина» Ланфранко Чирилло обвиняется в финансовых махинациях, отмывании денег, нарушении кодекса защиты культурного наследия, а также в составлении неверной налоговой декларации, пишет издание Il Giornale di Brescia.

Издание утверждает, что, спустя 20 лет работы в России, Чирилло вернулся Италию и поселился в городке Ронкаделле в 2017 году. В феврале нынешнего года прокуратура выдала ордер на арест архитектора, который с 2014 года является гражданином России.

У архитектора прошли обыски на его четырех виллах в Италии и изъяли вертолет за 2 миллиона евро, картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, Шагала и других.

Защита архитектора уверена, что он сможет собрать документы и свидетельские показания, доказывающие, что его доход был получен за пределами Италии и, следовательно, налоговым органам ничего не причитается.