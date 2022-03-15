Картины Пикассо, Сезанна, Шагала и вертолет: в Италии прошли обыски у «архитектора Путина»
«Архитектор Путина» Ланфранко Чирилло обвиняется в финансовых махинациях, отмывании денег, нарушении кодекса защиты культурного наследия, а также в составлении неверной налоговой декларации, пишет издание Il Giornale di Brescia.
Издание утверждает, что, спустя 20 лет работы в России, Чирилло вернулся Италию и поселился в городке Ронкаделле в 2017 году. В феврале нынешнего года прокуратура выдала ордер на арест архитектора, который с 2014 года является гражданином России.
У архитектора прошли обыски на его четырех виллах в Италии и изъяли вертолет за 2 миллиона евро, картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, Шагала и других.
Защита архитектора уверена, что он сможет собрать документы и свидетельские показания, доказывающие, что его доход был получен за пределами Италии и, следовательно, налоговым органам ничего не причитается.
"Я удивлен, что столкнулся с такой проблемой после того, как фактически прожил более 20 лет в России. Я горжусь тем, что проделал важную работу, дав работу десяткам итальянских компаний и привнеся лучшее из итальянского мастерства в дома многих самых важных и влиятельных людей России. Однако со спокойствием и уверенностью я уже начал лично сотрудничать с мировым судьей", - сказал Чирилло в интервью.
Ранее СМИ писали, что Чирилло является архитектором «Зимнего дворца» на берегу Черного моря, где проходят важные государственные приемы. Также сообщалось, что Чирилло спроектировал несколько особняков для руководителей таких компаний, как «Лукойл», «Газпром» и «Новатэк».