Превосходная речь Зеленского. Конгрессмены стоя аплодируют. Видео войны, которое невозможно смотреть без слёз

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. В своей яркой, эмоциональной и восхитительной речи украинский лидер призвал США и ее лидера Джо Байдена взять на себя лидерство миром, закрыть небо над Украиной, чтобы спасти от уничтожения гражданское население страны. Конгрессмены стоя аплодировали украинскому лидеру. Представляем вниманию читателей haqqin. az речь президента Украины с небольшими сокращениями, а также представленное Зеленским видео войны, развязанной против украинского народа, которое невозможно смотреть без слез.

«Сейчас решается судьба нашего государства. Судьба нашего народа. Решается, будут ли украинцы свободны. Сохранят ли свою демократию. Россия атаковала не просто нашу землю и наши города. Она пошла в жестокое наступление на наши ценности. Базовые ценности. Бросила танки и самолеты против нашей свободы. Против нашего права жить свободно в своей стране, самостоятельно выбирая свое будущее. Против нашего стремления к счастью. Против мечтаний нашего народа. Точно таких же, как и у обычных людей Америки. Как и у каждого в Соединенных Штатах…

Я помню ваш национальный мемориал в Рашморе. Лица ваших величайших президентов. Тех, кто заложил основу Америки. Такой, какая она сегодня. Это демократия, независимость, свобода и забота о каждом. Каждом, кто добросовестно работает. Кто честно живет. Кто уважает закон. Мы в Украине хотим такого же для себя. Всего того, что для вас — привычная часть жизни.

В своей великой истории у вас есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас, когда это нужно больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года. Когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните. Вспомните это. Вспомните 11 сентября. Страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы. Когда были атакованы невинные люди. Атакованы с воздуха. Так, как никто не ожидал. Так, что вы не могли это остановить.

Наша страна переживает это ежедневно. Каждую ночь. В течение уже трех недель. Разные украинские города. Одесса и Харьков, Чернигов и Сумы, Житомир и Львов, Мариуполь и Днепр. Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысяч людей. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Сбросили бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы прицельнее нас убивать.

Это террор, которого Европа не видела, не видела уже 80 лет. И мы просим об ответе. Об ответе от всего мира. Об ответе на террор. Разве это большая просьба?

Создать над Украиной бесполетную зону — значит спасти людей. Создать гуманитарную бесполетную зону. Создать условия, при которых Россия уже не сможет каждый день и каждую ночь терроризировать наши мирные города. Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся. Это С-300 и другие аналогичные системы.

Вы знаете, как много зависит на поле боя от способности применять авиацию. Мощную авиацию. Для защиты своих людей, своих детей, своей свободы, своей земли. Нужны самолеты, которые могут помочь Украине. Которые могут помочь Европе. И вы знаете, что они есть. Но на земле, а не в украинском небе. Они не защищают наших людей.

«У меня есть мечта», — эти слова известны каждому из вас. Сегодня я могу сказать: «У меня есть потребность». Потребность в защите нашего неба. Потребность в вашем решении. В вашей помощи. И это будет означать ровно то же самое. То же, что вы чувствуете, когда слышите: I have a dream.

Украина благодарна Соединенным Штатам за очень весомую поддержку. За все, что ваше государство и ваш народ уже сделали для нашей свободы. За оружие и амуницию, за обучение и финансы, за лидерство в свободном мире, которое помогает давить на агрессора экономическими методами.

Я благодарен президенту Байдену за личную вовлеченность, за искреннюю приверженность защите Украины и демократии повсюду в мире. Я благодарен вам за резолюцию, признающую всех, кто совершает преступления против украинского народа, военными преступниками.

Однако сейчас, в самое черное время для нашего государства, для всей Европы, я призываю вас к большему!

Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Необходимы ограничения для всех, на ком держится этот несправедливый режим.

Мы предлагаем Соединенным Штатам внести в санкционные списки всех политических деятелей Российской Федерации, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с теми, кто несет ответственность за агрессию против Украины. От депутатов Госдумы до последнего чиновника, которому не хватает совести, чтобы порвать с государственным террором…

Все американские компании должны уйти из России. Покинуть этот рынок, залитый нашей кровью.

Проявите лидерство! Если у вас в избирательных округах есть компании, которые спонсируют российскую военную машину, сохраняя свой бизнес в России… Вы должны давить. Чтобы российское государство не получало ни одного доллара, который оно тратит на разрушение Украины. На разрушение Европы.

Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров и кораблей. Мир важнее прибыли. И мы должны вместе защищать этот принцип по всему миру.

Мы уже стали частью антивоенной коалиции. Большой антивоенной коалиции, объединяющей десятки государств. Тех, кто отреагировал принципиально на решение президента Путина — на вторжение России на территорию нашего государства. Но мы должны идти дальше. Должны создавать новые инструменты, чтобы реагировать быстро и чтобы остановить войну…

Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось через сутки. Через 24 часа. Чтобы зло было сразу наказано. Сегодня у мира нет таких инструментов.

Войны прошлого побудили наших предшественников создать институты, которые должны защищать нас от войны. Но они не работают. Мы видим это. Вы это видите. А значит, нужны новые. Новые институты, новые союзы.

И мы предлагаем. Предлагаем создать объединение U-24. United for Peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно — оружие. Если нужно — санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что нужно, чтобы сохранить мир. Чтобы сохранить жизнь.

Такое объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы. Кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии. Вспомните, как трудно было для мира сделать самое простое дело — дать всем вакцины. Вакцины от ковида. Чтобы спасать жизни. Чтобы не допускать распространения новых штаммов. Мир тратил месяцы и годы на то, что можно было сделать гораздо быстрее. Чтобы не было человеческих потерь.

Если бы сейчас был создан такой союз — U-24, — я верю, что удалось бы спасти тысячи жизней. В нашей Украине и во многих других странах, которые так нуждаются в мире. Которые испытали бесчеловечные разрушения.

Я прошу вас сейчас посмотреть одно видео. О том, что сделали российские войска на нашей земле. Мы должны это остановить. Мы должны такое предотвращать. Превентивно уничтожать каждого агрессора, стремящегося покорить другой народ.

Посмотрите, пожалуйста…