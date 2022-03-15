В нескольких городах Беларуси слышны взрывы видео
Жители Барановичей, Пинска, Слуцка и других населенных пунктов Беларуси сообщают о сильных взрывах. Об этом пишет известный белорусский канал Nexta.
Также пользователи социальных сетей сообщают о подозрительной активности авиации на территории Беларуси.
«Живу в самом центре города Барановичи, 50 метров от вечного огня, слышали взрыв, глухой, небольшая вибрация по стенам, окнам и полу. И все, ни дыма ни огня», - сообщают горожане.
В свою очередь, глава Брестского облисполкома Александр Рогачук сообщил, что на полигоне «Брестский» военнослужащие 111-й артиллерийской бригады выполняют плановые задачи. По его словам, в течение дня в горисполком поступали звонки от местных жителей, обеспокоенных шумом близкой канонады.