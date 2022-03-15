Зеленский рассказал о телефонных разговорах с Эрдоганом и Трюдо

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах в среду, 16 марта, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«В течение дня говорил с друзьями Украины. С президентом Турции Эрдоганом, премьер-министром Канады Трюдо. Поблагодарил за поддержку, договорились о новых шагах ради мира в нашей стране», - сказал Зеленский в ходе своего обращения.

Также он отметил, что в разговоре с премьер-министром Ирландии выразил соболезнования в связи с убийством ирландского журналиста Пьера Закржевски.

«Говорил также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Договорились о поддержке наших гражданах, временных переселенцев», - рассказал Зеленский.

Также президент добавил, что утром 16 марта он будет выступать перед парламентом Германии.