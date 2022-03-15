Зеленский обратился к российским солдатам: сложите оружие и сохраните себе жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам и призвал их сложить оружие, чтобы сохранить жизнь.

Он отметил, что российские войска терпят такие потери в Украине, которых не было ни в Сирии, ни в Чечне.

«Если ваша война, война против украинского народа еще будете продолжаться, то мамы России потеряют больше детей, чем в Афганской и Чеченской войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно?», - сказал Зеленский в ходе своего обращения.

По его словам, каждый русский солдат, который составит орудие, получит шанс выжить.