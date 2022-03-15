Власти Италии арестовали недвижимость российского олигарха
Финансовая гвардия Италии арестовала комплекс недвижимости российского бизнесмена Петра Авена, попавшего в санкционные списки Евросоюза, пишет издание la Repubblica.
Речь идет о вилле Авена в Порто-Рафаэле в Сардинии, стоимость которой составляет 4 миллиона евро.
Отмечается, что Петр Авен попал под санкции Евросоюза в конце февраля. В пояснении Брюсселя указано, что он является «важным акционером «Альфа Group» и одним из 50 российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле».