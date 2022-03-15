В Ахтырке весь день шли тяжелые бои
«В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области 16 марта шли серьезные бои». Об этом заявил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, сразу с нескольких позиций в Ахтырском районе российская армия отступила.
«Также заметные потери ВС России понесли в районе Тростянца – артиллерия ВСУ нанесла серьезный ущерб командным пунктам и базам обеспечения противника», - сказал Живицкий.
Он также подчеркнул, что в Боромле украинской армии удалось уничтожить несколько САУ и «Бук», а также существенно повредить большой склад с боеприпасами.