Китай заявил, что никогда не нападет на Украину

«Китай направил украинскому народу две партии гуманитарной помощи. В четверг, 17 марта, ожидается поставка третьей». Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Украине Фань Сяньжун, передает NV.

Он отметил, что Китай и Украина – это стратегические партнеры.

«Китай – дружественное государство для украинского народа. Я как посол могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Мы всегда будем уважать Украину, развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды, будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа», - отметил посол.