Китай заявил, что никогда не нападет на Украину
«Китай направил украинскому народу две партии гуманитарной помощи. В четверг, 17 марта, ожидается поставка третьей». Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Украине Фань Сяньжун, передает NV.
Он отметил, что Китай и Украина – это стратегические партнеры.
«Китай – дружественное государство для украинского народа. Я как посол могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Мы всегда будем уважать Украину, развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды, будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа», - отметил посол.
Также он сообщил, что китайское посольство переехало из Киева во Львов и остается там работать.
«Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Китай за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помочь развитию Украины. В этой ситуации, которая сейчас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу», - добавил он.