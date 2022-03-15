22-й день войны: сводка Генштаба Украины

"За сутки украинские войска уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери российских войск уточняются. Также зенитные ракетные войска Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск ВСУ уничтожили 10 воздушных целей противника: 2 истребителя-бомбардировщика Су-34, 3 истребителя Су-34СМ, 3 вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется”, - перечислили в Генштабе.

Сообщается, что за последние сутки положение и характер действий сил обороны не претерпели существенных изменений.

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации на начало четвертой недели войны, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

В Генштабе также добавили, что российские войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения:

"Личный состав российских войск деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины".