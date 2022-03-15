New York Times: за три недели войны в Украине погибли более 7 тысяч российских военных

При этом анонимные источники New York Times отмечают, что их данные могут быть неточны. Они составлены на основе данных СМИ, цифр официальных сторон, спутниковых снимках и видеообстрелов российских войск.

Это превышает число американских военнослужащих, погибших за 20 лет в Ираке и Афганистане. Также, по данным представителей Пентагона, в российской армии от 14 до 21 тысячи раненых.

В ходе вторжения России в Украину погибли больше 7 000 российских военных. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на данные Пентагона.

По словам американских чиновников, такое количество погибших за три недели боев является ошеломляющим и имеет последствия для боеспособности российских подразделений.

Информация Украины, НАТО и России свидетельствует, что Россия потеряла не менее трех генералов.

В Пентагоне отмечают, что большое и увеличивающееся количество погибших может подорвать у военных желание продолжать боевые действия. Появляется информация о том, что россияне бросают технику и прячутся в лесах.

«Похоже, они [значительные потери] влияют на боевой дух и сплоченность подразделений, особенно учитывая то, что эти солдаты не понимают, за что они воюют», — сказала Эвелин Фаркас, бывшая высокопоставленная сотрудница Пентагона во времена администрации Обамы.

Однако речь идет только о сухопутных войсках, добавила Фаркас. Россия все чаще использует авиацию для атак на украинские города. По словам источников, такая тактика помогает маскировать плохую работу российских военных на земле.

Западные чиновники говорят, что в Украине может находиться около 20 российских генералов.

Два источника NYT отметили, что многие российские генералы разговаривают по незащищенным телефонам и рациям. По их словам, по крайней мере в одном случае украинцы перехватили звонок генерала, определили его геолокацию и совершили атаку, в ходе которой убили его.

По данным украинской стороны, потери российской армии в Украине по состоянию на 16 марта составляют 13,8 тыс. человек, 430 танков, 1375 боевых бронированных машин.