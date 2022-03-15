В Киеве в результате падения остатков сбитой российской ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажном доме. Погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киева.

Спасатели установили, что в результате падения обломков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже.

По предварительной информации, из дома эвакуированы 30 человек. Погиб 1 человек, еще 3 пострадали.