Посол Китая заявил, что Пекин не знал о планах Москвы

Китай попытался бы предотвратить нападение России на Украину, если бы знал о планах Москвы. Об этом посол Китая в США Цинь Ган написал в статье для Washington Post.

"Позвольте мне заявить: утверждение, что Китай знал, согласился или молчаливо поддержал эту войну, является чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь цели переложить вину и облить грязью Китай", - написал посол.

По его словам, Китай является крупнейшим торговым партнером как России, так и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире. Посол добавил, что на момент начала войны в Украине находилось более 6 тысяч граждан Китая.