Посол Китая заявил, что Пекин не знал о планах Москвы
Китай попытался бы предотвратить нападение России на Украину, если бы знал о планах Москвы. Об этом посол Китая в США Цинь Ган написал в статье для Washington Post.
"Позвольте мне заявить: утверждение, что Китай знал, согласился или молчаливо поддержал эту войну, является чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь цели переложить вину и облить грязью Китай", - написал посол.
По его словам, Китай является крупнейшим торговым партнером как России, так и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире. Посол добавил, что на момент начала войны в Украине находилось более 6 тысяч граждан Китая.
"Конфликт между Россией и Украиной не идет на пользу Китаю. Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его. Относительно Украины позиция Китая является объективной и беспристрастной: необходимо полностью придерживаться целей и принципов Устава ООН, а также уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, в том числе и Украины" - отметил Цинь Ган.
Китайский дипломат также призвал не связывать Тайвань и Украину: "Украина - суверенное государство, а Тайвань - неотделимая часть территории Китая. Вопрос Тайваня - это внутреннее дело Китая".
"Наша конечная цель - положить конец войне и поддержать региональную и глобальную стабильность", - подытожил Цинь Ган.