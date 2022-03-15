Россия выпустила ракеты по трем кораблям в Черном море
Российские ракеты поразили три судна под панамским флагом в Черном море за время войны в Украине, сообщает Reuters со ссылкой Нориэля Арауза, администратора Панамского морского управления (AMP).
“Тремя кораблями были Namura Queen, Lord Nelson и Helt. Одно судно затонуло, но о пострадавших не сообщается. Два других остаются на плаву, но они повреждены”, - утверждает Арауза.
AMP не сообщает дату, когда корабли были поражены.
Арауз отметил, что не менее 10 кораблей все еще находятся в Черном море, добавив, что ВМФ России ограничивает выход кораблей из этого района.
По данным AMP, у Панамы самый большой в мире реестр судов под ее флагом – более 8000.