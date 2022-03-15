Трамп о Путине и войне в Украине: «Он очень изменился... Это очень печально для мира»

Война в Украине стала для бывшего президента США Дональда Трампа неожиданностью, поскольку он думал, что концентрация российских войск на украинской границе была нужна для ведения переговоров.

«Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент России Владимир Путин) так вел переговоры, когда отправил военных к границе... Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой... А потом он вошел — и я думаю, что он изменился. Я думаю, он изменился. Это очень печально для мира. Он очень изменился», - сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.