Иностранные фармкомпании прекратили испытания в России
Крупные международные фармацевтические компании, среди которых Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD, решили приостановить на время новые клинические исследования в России, сообщают «Ведомости».
Представители организаций назвали причиной прекращения испытаний ситуацию вокруг Украины.
Согласно информации, американское предприятие Pfizer намерено перенести все клинические испытания за пределы России.
По данным издания, иностранные фармацевтические компании еще не подали официальные запросы на досрочное прекращение клинических исследований их лекарственных препаратов в России. В настоящий момент неизвестно, как долго международные организации не будут проводить исследования препаратов на территории России.