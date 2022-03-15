Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, в последние дни российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери".

"Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", - добавили в Минобороны Великобритании.