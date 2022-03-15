Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских войск видео
Самолеты Вооруженных сил РФ уничтожили минувшей ночью склады вооруженных сил Украины, заявили в Министерстве обороны России на брифинге.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25.
"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях. Бомбометание выполнялось парами со средних и малых высот", - отметили в ведомстве.