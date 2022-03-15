Авиакомпания Air Cairo запускает новый рейс в Баку

Созданная в 2003 году бюджетная авиакомпания (лоукостер) Air Cairo частично принадлежит Egypt Air (60%). Egypt Air входит в Star Alliance и является одной из первых авиалиний в истории – она была основана в 1932 году и стала 7-й по счету в мире. Компания осуществляет перелёты в более чем 30 направлениях, в том числе и совместно с несколькими партнёрскими авиакомпаниями.

Авиакомпания Air Cairo (www.aircairo.com) объявила о начале рейсов в Баку в качестве важного дополнения к своей основной маршрутной сети.

Парк воздушных судов Air Cairo состоит из десяти Airbus A320neo/ceo. Авиакомпания с 2012 года является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Первый коммерческий прямой рейс из Шарм-эль-Шейха в Международный аэропорт Гейдар Алиев запланирован на 18 марта 2022 года.

Рейсы будут осуществляться еженедельно по пятницам. Расписание рейсов запланировано для удобства как пассажиров, для которых Шарм-эль-Шейх является пунктом назначения, так и для ожидающих пересадки на другие международные рейсы. Пассажиров будет обслуживать самолет типа Airbus A20neo, предлагающий 180 посадочных мест в эконом-классе.

«Air Cairo всегда объединяла людей и давала импульс чему-то новому. Также как и этот рейс, который станет первым коммерческим рейсом между Шарм-эль-Шейхом и Баку. Мы уверены, что к лету 2023 года вырастем до частоты трех еженедельных рейсов», — сказал Хусейн Шериф, председатель и главный исполнительный директор Air Cairo.

«Теперь египтяне и азербайджанцы станут еще ближе друг к другу и смогут по-настоящему насладиться красотой и гостеприимством наших стран», - добавил он.

Прибытие в аэропорт Шарм-эль-Шейх позволяет получить визу прямо на месте в течение нескольких минут, что делает это направление еще более привлекательным для туристов, путешествующих поодиночке, с друзьями или с семьей. Любителям активного отдыха и природных красот Шарм-эль-Шейх подойдёт просто идеально – разнообразие подводного мира Красного моря с его коралловыми рифами и богатой фауной никого не оставит равнодушным.

Турпакет в Шарм-Эль-Шейх будет включать в себя авиаперелет, 7 ночей в отеле по системе «всё включено», трансферы из аэропорта в отель и обратно, а также туристическую страховку. Предполагаемая цена турпакета составляет от $799 на человека.

В Азербайджане Air Cairo будет представлена компания PASHA Travel, с 2003 года занимающаяся организацией отдыха и деловых поездок для граждан Азербайджана и приезжающих в страну гостей. PASHA Travel является частью PASHA Holding, одного из крупнейших и наиболее уважаемых объединений постоянно развивающихся и растущих компаний. PASHA Travel по праву гордится своей широкой сетью контактов по всему миру и внутри страны, позволяющей предлагать клиентам и партнерам лучшие варианты для отдыха и бизнес-поездок.

Чингиз Мурсалов, генеральный директор PASHA Travel, отметил: «Шарм-эль-Шейх — хорошо известное направление для азербайджанского туриста, и наша команда – PASHA Travel искренне рада вернуть его на туристическую карту наших соотечественников».

Контакты для получения подробной информации:

AIR CAIRO

Ahmed Nadeem, Marketing Manager

+202 26955500

PASHA TRAVEL