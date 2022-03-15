Белый дом прокомментировал заявление Зеленского

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила об отсутствии интереса США в том, чтобы начинать третью мировую войну. Так она прокомментировала в ходе ежедневного брифинга призыв президента Украины Владимира Зеленского создать бесполетную зону над Украиной.

По ее словам, отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США. «Как мы говорили ранее: бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», — отметила Псаки.

При этом она уточнила, что США не видят разницы между гуманитарной и военной бесполетными зонами в Украине, поскольку оба варианта приведут к дальнейшей эскалации конфликта.