Financial Times рассказала о роли премьера Израиля в подготовке соглашения между Украиной и Россией

Эти источники утверждают, что Беннету принадлежит ключевая роль в контактах между Москвой и Киевом, которые могут привести к заключению перемирия. Об этом пишет израильское издание Vesty.co.il.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет стал главным посредником между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила вечером в среду, 16 марта, британская газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Ранее Financial Times сообщила о некоторых деталях чернового варианта соглашения, обсуждающегося на российско-украинских переговорах. Важнейший элемент соглашения, пишет издание, - провозглашение нейтралитета Украины и ее частичная демилитаризация, т. е. ограничение численности личного состава и арсенала Вооруженных сил.

В обмен на эти уступки, если верить публикации в Financial Times, Москва будет готова отвести войска с украинской территории.

По версии британского издания, стороны обсуждали черновой вариант соглашения в минувший вторник, 15 марта. Косвенным подтверждением данной версии может служить заявление главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского, который сообщил, что Киев якобы на переговорах предлагает создать в Украине "австрийский или шведский вариант" демилитаризованного государства.

Израильское издание поясняет, что численность вооруженных сил Австрии ограничена международным договором, заключенным между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции и австрийским правительством в 1955 году. Швеция держит нейтралитет на протяжении двух веков, но в последнее время проявляет интерес к вступлению в НАТО. В контексте противостояния Москвы и Украины шведский пример вряд ли уместен.

Согласившись на нейтральный статус и дав обязательство не размещать на своей территории иностранные войска и вооружение, Украина должна получить гарантии безопасности. Вопрос о гарантиях и о том, кто эти гарантии предоставит, может стать серьезным препятствием к заключению перемирия, указывают в Financial Times.

Ничуть не менее серьезным препятствием может стать вопрос о статусе аннексированного РФ Крыма и двух самопровозглашенных республик в Донбассе, которые Россия официально признала независимыми государствами.

Несмотря на то, что обе стороны заявили 16 марта о существенном продвижении на переговорах, в окружении президента Украины Владимира Зеленского выражают серьезные сомнения в стремлении Путина к миру. Основания для таких сомнений, безусловно, имеются. Британские разведслужбы сообщают о массовой переброске к границам Украины подразделений из дальних военных округов России, а также о попытках российского командования использовать в боевых действиях наемников - от "частной военной компании Вагнера" до так называемых добровольцев из Сирии.