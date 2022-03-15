Медведев: Россия будет и дальше бороться за тот миропорядок, который ее устраивает

Россия будет и дальше бороться за тот миропорядок, который ее устраивает, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram.

"Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это - причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни", - написал политик.

Медведев отметил, что планы Запада "перевоспитать" Россию, сделать ее покорной или разделить на части не могут осуществиться: "Нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англосаксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А еще лучше - раздербанить на части".

"Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!" - уверен Медведев.