Узбекистан отказался признать «ДНР» и «ЛНР»

Узбекистан не признает независимость «ДНР» и «ЛНР», заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на XXIV пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

«Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Во-вторых, Узбекистан привержен поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Для этого, прежде всего, должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие», — сказал Камилов.

Он подчеркнул, что Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. «Мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками», — добавил министр.