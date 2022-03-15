В АФФА новый генеральный секретарь
Сегодня состоялось заседание Исполкома АФФА.
Главным решением было назначить на пост генерального секретаря АФФА Сархана Гаджиева. Ранее эту должность занимал Эльхан Мамедов, который в январе 2020 года после структурных изменений стал также исполнительным вице-президентом. В связи с отсрочкой и дальнейшим проведением Евро-2020 процесс назначения на пост генсека несколько затянулся. И вот сейчас на этот пост была выдвинута кандидатура Сархана Гаджиева, который ранее был замом генсека.
Также на Исполкоме был утвержден состав Фонда футбольного развития. Его возглавил ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов.
Исполком АФФА принял решение о выделении пенсии трем футбольным ветеранам – Тофику Мамедову (Гянджа), Назиму Мехралиеву (Агдам) и Хафизу Алиеву (Нахчыван).
Еще одним решением стало утверждение проведения мероприятий, посвященных 30-летию АФФА.