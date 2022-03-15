Российская авиация уничтожила дивизион систем ПВО украинских войск

Боевая авиация России уничтожила дивизион систем ПВО С-300 украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники", - цитирует генерала РИА Новости.

По его словам. также за прошедшие сутки авиацией и средствами ПВО Воздушно-космических сил России "сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три Bayraktar TB-2".