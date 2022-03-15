«Армянские орлы» написали Путину письмо: просятся на войну в Украине
Боевики отряда «Армянские орлы» направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить им отправиться в Донбасс, сообщает в четверг армянская газета «Паст».
По данным издания, несколько дней назад командир так называемого «добровольческого отряда» Хачик Асрян передал письмо послу России в Армении Сергею Копыркину.
Ранее на официальной странице отряда в соцсети появилось заявление, в котором выражалась готовность оказать содействие "спецоперации" РФ на Украине.
«Добровольческий отряд готов отправиться в Донбасс и в составе ВС России... стратегического союзника Армении, сражаться против натовского Запада, а также фашистских властей Украины, которые в ходе 44-дневной войны оказывали военную, экономическую и моральную поддержку нашему врагу, защитить население Донбасса и Украины", - говорится в заявлении «Армянских орлов».