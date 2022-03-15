Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Это все обсуждается. Мы целенаправленно к этому идем. Это очень реально... чтобы мы довели до усиления союзнического присутствия на польской земле", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о том, когда в Польше могут появиться постоянные военные базы США.

По его словам, в настоящее время в Польше расквартированы более 10 тысяч американских солдат. "Сегодня в Польше мы имеем более 10 тысяч американских войск, но и также у нас есть войска британские, войска румынские, войска канадские, солдаты из Хорватии", - цитирует министра РИА Новости.