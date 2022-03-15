Российские военные уничтожили склад с ракетами для «Точки-У»
Воздушно-космические силы России уничтожили в Ровенской области Украины склад с ракетами для комплекса "Точка-У", сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области", — цитирует генерала РИА Новости.
Он отметил, что в результате уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами.