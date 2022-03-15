«Вот так выглядит война»: Мариуполь разрушен, тысячи погибших, люди пьют воду из луж...
Мариуполь разрушен практически на 90%, не осталось ни одного дома и здания без повреждений. Об этом в интервью Forbes Украина рассказал заместитель мэра города Сергей Орлов.
«Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», – заявил он.
По его словам, на 13 марта в городе погибли 2358 человек.
«Надо понимать, что это тела, которые находились на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру смело можно умножить на 1,5-2», – отметил Орлов.
Заммэра уточнил, что людей, в основном, хоронят в братских могилах в центре города. «Окрестности города закрыты. Россияне не выпускают нас на действующие кладбища. Сначала хоронили на закрытом лет сорок центральном кладбище. Сейчас там нет мест. Поэтому в Городском саду. Некоторые у себя во дворах хоронят», – рассказал он.
Из всех служб в городе работает только несколько машин водоканала, которые развозят воду. «Ну, какие службы… Полиция? Там их убивают россияне, и топливо кончается. И буквально несколько машин водоканала, развозящих воду. ГСЧС почти все машины расстреляны, они не имеют возможности выезжать на пожары», – подчеркнул Орлов.
По его словам, на момент блокады в городе оставались от 350 000 до 400 000 людей. Почти не работает инфраструктура, а жители страдают от недостатка воды - уже топили снег, набирали в лужах, спускали с батарей: «Какая-то незначительная часть людей в частном секторе может брать воду из колодцев. Плюс у людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и пользовались этой водой. Кто-то говорит - в лужах набираем, когда был снег, его топили... Также в городе есть три-четыре источника, там вода выходит на поверхность. Коммунальные службы там воду берут и развозят в несколько точек в центре. Но те источники на полумиллионный город, 272 квадратных километра, это ни о чем».
Орлов говорит, что городу крайне необходимы гуманитарный коридор и эвакуация. «Мы как городская власть хотим одного. Чтобы открылся гуманитарный коридор и мы смогли туда доставить гуманитарную помощь. 11 дней мы пытаемся туда ее доставить! Наша последняя гуманитарная колонна четыре дня в пути, и никак россияне не дают ей заехать в Мариуполь. И есть автобусы. Мы готовы по три тысячи человек каждый день эвакуировать. Нам не дают. Какой выход? Дать возможность нам завезти гуманитарную помощь и вывезти всех, кто хочет уехать. Мы готовы это сделать. Они не готовы это дать, - отметил заммэра, добавив: - Понимая, что победы в прямом противостоянии с украинской армией уже не будет, они пытаются принудить через такие страшные жертвы и разрушения к какой-то сдаче. Путем уничтожения гражданских, инфраструктуры. Вот так выглядит война. Они воюют не с армией Украины, а с населением».
Также в городе остановлены все промышленные предприятия, сказал Орлов. «Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. Азовсталь разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на Азовсталь», – отметил чиновник.