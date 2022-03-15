«Вот так выглядит война»: Мариуполь разрушен, тысячи погибших, люди пьют воду из луж...

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Мариуполь разрушен практически на 90%, не осталось ни одного дома и здания без повреждений. Об этом в интервью Forbes Украина рассказал заместитель мэра города Сергей Орлов. «Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», – заявил он. По его словам, на 13 марта в городе погибли 2358 человек.

«Надо понимать, что это тела, которые находились на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру смело можно умножить на 1,5-2», – отметил Орлов. Заммэра уточнил, что людей, в основном, хоронят в братских могилах в центре города. «Окрестности города закрыты. Россияне не выпускают нас на действующие кладбища. Сначала хоронили на закрытом лет сорок центральном кладбище. Сейчас там нет мест. Поэтому в Городском саду. Некоторые у себя во дворах хоронят», – рассказал он. Из всех служб в городе работает только несколько машин водоканала, которые развозят воду. «Ну, какие службы… Полиция? Там их убивают россияне, и топливо кончается. И буквально несколько машин водоканала, развозящих воду. ГСЧС почти все машины расстреляны, они не имеют возможности выезжать на пожары», – подчеркнул Орлов. По его словам, на момент блокады в городе оставались от 350 000 до 400 000 людей. Почти не работает инфраструктура, а жители страдают от недостатка воды - уже топили снег, набирали в лужах, спускали с батарей: «Какая-то незначительная часть людей в частном секторе может брать воду из колодцев. Плюс у людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и пользовались этой водой. Кто-то говорит - в лужах набираем, когда был снег, его топили... Также в городе есть три-четыре источника, там вода выходит на поверхность. Коммунальные службы там воду берут и развозят в несколько точек в центре. Но те источники на полумиллионный город, 272 квадратных километра, это ни о чем».