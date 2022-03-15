Кремль: Цель России - не захват Украины или свержение действующего президента
«Специальная военная операция» ВС РФ в Украине не имеет цель разрушить государственность этой страны или свергнуть ее президента. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.
«Подчеркну еще раз то, что не хотят видеть ни западные средства массовой информации, ни тем более западный истеблишмент: эта «спецоперация» не направлена против мирного населения. Она не преследует цель захватить территорию страны, разрушить ее государственность, свергнуть действующего президента. Мы повторяем это вновь и вновь», - сказала она.
Россия видит безучастную реакцию Запада на «зверства украинских подопечных» в Донбассе, заявила Захарова.
Она также отметила, что зарубежные дипмиссии Украины вербуют иностранных граждан в «добровольческий иностранный корпус Зеленского».