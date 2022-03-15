Дефолт откладывается: Россия выплатила долги

Платежное поручение Минфина России о выплатах купона по еврооблигациям исполнено. Об этом сообщило министерство, пишет ТАСС.

«Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку - корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», - говорится в сообщении.

Отметим, Bloomberg писал, что если Россия не сможет осуществить выплаты по долговым обязательствам до 16 марта в сумме $ 117 млн, это может запустить первый российский дефолт долгов в иностранной валюте со времен революции 1917-го.