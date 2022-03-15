Литва призывает ООН закрыть небо над Украиной

Парламент Литвы на заседании единогласно принял резолюцию с призывом к ООН объявить бесполетную зону над Украиной, передает РИА Новости.

В тексте резолюции говорится, что сейм Литвы обращается к ООН с призывом, чтобы "гражданское население могло безопасно выехать из зон военных действий и территорий… контролируемых Российской Федерацией, а также чтобы были обеспечены безопасные конвои с гуманитарной помощью; а воздушное пространство над упомянутыми территориями, а также над украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов было объявлено бесполетной зоной".

Отмечается, что за принятие резолюции "Об активных мерах по обеспечению безопасности гражданского населения и критической инфраструктуры Украины" проголосовали все 100 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было. Трансляция заседания велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).