Россия вырубила haqqin.az. Эйнулла Фатуллаев: «В 2022 году маршал Жуков все равно проиграет Илону Маску»

Начиная с 16 марта все российские провайдеры ограничили доступ к ресурсу по всей территории Российской Федерации. Решение Роскомнадзора продиктовано абсурдным мотивом и попыткой навязать всем мировым СМИ пророссийский формат освещения войны в Украине. Российское правительство требует называть необъявленную войну в Украине и вторжение на территорию суверенного государства объявленной Москвой «спецоперацией».

Комментируя решение российских властей, глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев отметил, что выражает сожаление относительно решения российских властей: «На протяжении долгих лет мы критиковали и политику правительства США в Афганистане, Ираке и других частях планеты. Но в ответ встречали улыбку и вежливость. А Россия не выдержала и 20 дней критики. И легким движением руки просто отключила наше вещание в своем информационном пространстве. Это лишний раз свидетельствует об отношении Москвы к основополагающим фундаментальным человеческим свободам. Впрочем, что там говорить о свободах, если на наших глазах происходит истребление целого украинского народа? Мы не можем молчать. Мы не будем молчать. И мы продолжим рассказывать нашим читателям правду.

Как мне сообщили наши многие российские читатели, с раннего утра они по привычке читают haqqin.az с помощью VPN-соединений. Новое средневековье не сможет победить ни технологии, ни свободы, завоеванные величайшей западной цивилизацией. Я остаюсь при своем мнении, в 2022 году маршал Жуков непременно проиграет Илону Маску!»