Олигарх Фридман: Сказать Путину что-либо против войны будет сродни самоубийству

13:07

Основатель и совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман в интервью Bloomberg рассказал о том, что думает о российском вторжении в Украину и о санкциях против самого себя. О нападении на Украину "Я с самого начала знал, что Украина будет сопротивляться", - говорит уроженец Львова Фридман. По словам Фридмана, он не мог представить, что Путин решится на полномасштабное вторжение.

25 февраля, на следующий день после начала "военной спецоперации", Фридман в письме к сотрудникам лондонского инвестхолдинга LetterOne назвал происходящее "трагедией" и призвал остановить кровопролитие, но не стал критиковать лично российского президента Владимира Путина. И тем не менее, по его словам, теперь он считает, что ему небезопасно возвращаться в Россию. О санкциях "Я был в шоке. Я просто не понимал, что он говорит", - вспоминает Фридман свою реакцию на слова его адвоката о том, что он теперь под санкциями, а это означает ограничение свободы передвижения и замораживание счетов. Европа не понимает, как устроена власть в России, убежден Фридман. В противном случае они не стали бы направлять санкции против олигархов и бизнесменов. «Если в Евросоюзе думают, что я могу подойти к Путину и сказать ему прекратить войну и он меня послушает, то боюсь, все плохо. Это значит, что те, кто принимают такие решения, просто ничего не понимают в России. А это опасно», - настаивает он. Фридман, по его словам, считал, что его отношения с западным миром, партнерства с различными западными компаниями или, например, программа международных стажировок Alfa Fellowship защитят его от санкций. «Мы искренне верили, что мы друзья западного мира и не можем быть наказаны», - говорит бизнесмен. Совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции ЕС 28 февраля. 15 марта к санкциям присоединилась и Британия. Миллиардеры пообещали оспорить ограничения. Против России уже введено больше санкций, чем против какой бы то ни было страны мира. После вторжения в Украину она обошла в «рейтинге изгоев» и Северную Корею, и Иран.