Олигарх Фридман: Сказать Путину что-либо против войны будет сродни самоубийству
Основатель и совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман в интервью Bloomberg рассказал о том, что думает о российском вторжении в Украину и о санкциях против самого себя.
О нападении на Украину
"Я с самого начала знал, что Украина будет сопротивляться", - говорит уроженец Львова Фридман.
По словам Фридмана, он не мог представить, что Путин решится на полномасштабное вторжение.
25 февраля, на следующий день после начала "военной спецоперации", Фридман в письме к сотрудникам лондонского инвестхолдинга LetterOne назвал происходящее "трагедией" и призвал остановить кровопролитие, но не стал критиковать лично российского президента Владимира Путина.
И тем не менее, по его словам, теперь он считает, что ему небезопасно возвращаться в Россию.
О санкциях
"Я был в шоке. Я просто не понимал, что он говорит", - вспоминает Фридман свою реакцию на слова его адвоката о том, что он теперь под санкциями, а это означает ограничение свободы передвижения и замораживание счетов.
Европа не понимает, как устроена власть в России, убежден Фридман. В противном случае они не стали бы направлять санкции против олигархов и бизнесменов.
«Если в Евросоюзе думают, что я могу подойти к Путину и сказать ему прекратить войну и он меня послушает, то боюсь, все плохо. Это значит, что те, кто принимают такие решения, просто ничего не понимают в России. А это опасно», - настаивает он.
Фридман, по его словам, считал, что его отношения с западным миром, партнерства с различными западными компаниями или, например, программа международных стажировок Alfa Fellowship защитят его от санкций.
«Мы искренне верили, что мы друзья западного мира и не можем быть наказаны», - говорит бизнесмен.
Совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции ЕС 28 февраля. 15 марта к санкциям присоединилась и Британия. Миллиардеры пообещали оспорить ограничения.
Против России уже введено больше санкций, чем против какой бы то ни было страны мира. После вторжения в Украину она обошла в «рейтинге изгоев» и Северную Корею, и Иран.
О Путине и политике
Как утверждает Фридман, сам он никогда не встречался с Путиным один на один, только вместе с другими бизнесменами. Расстояние между Путиным и кем-либо еще он оценивает как «от Земли до Луны», а значит «сказать Путину что-либо против войны будет сродни самоубийству».
По словам Фридмана, он всегда старался держаться вдали от политики, и сейчас сожалеет, что мало общался со своим другом Борисом Немцовым из опасений, что это может плохо отразиться на бизнесе, а в 2012 попросил Владимира Ашуркова уйти из «Альфа-групп» из-за его связей с оппозиционером Алексеем Навальным.
О жизни
Фридман рассказал журналистке Bloomberg и о трудностях, с которыми попавшему под санкции миллиардеру пришлось столкнуться в Лондоне.
После того как к санкциям Евросоюза присоединилась и Британия, ему приходится запрашивать разрешение на трату денег у британских властей, которые определяют, «разумен» ли запрос. Как отмечает Bloomberg, Фридман имеет доступ примерно к 2500 фунтов в месяц.
Его банковскую карту и счета заблокировали, он не может даже заплатить за уборку. «Теперь самому придется убираться. Это нормально. Студентом я жил впятером в общаге. Но 35 лет спустя это неожиданно», - сетует он.
«Но мои проблемы не идут ни в какое сравнение с проблемами украинцев», - признает Фридман.
У Фридмана есть израильское гражданство, но на вопрос, не хочет ли он отправиться туда, говорит, что там у него дома нет, а доступ к деньгам заблокирован. «Я тут в плену», - утверждает он.
По словам Фридмана, ни яхты ни самолета у него нет, есть только дом в Лондоне, дом в Москве и квартира родителей в Латвии. В квартире его родителей во Львове, по его словам, сейчас живут 15 беженцев, вынужденных бежать от российских обстрелов.
«Не знаю, как жить дальше, просто не знаю», - подытоживает бизнесмен.