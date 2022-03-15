«Дядя Ваня» попытается заменить McDonald’s в России

В Роспатент была направлена заявка на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня», включающего в себя изображение буквы «В», переделанной из бренда сети ресторанов McDonald's, следует на данных ведомства.

Заявка на регистрацию бренда для предоставления услуг класса международной классификации, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее, поступила в Роспатент 12 марта и пока не рассмотрена.

РИА Новости напоминает, что спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 марта во время обсуждения на пленарном заседании темы ухода из России западных сетевых компаний заявил, что на месте использующей российское сырье McDonald's, «уже завтра» должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Как заявил Володин, «завтра там уже должен быть не «Макдональдс», а «У дяди Вани». Рабочие места, по словам спикера, должны быть сохранены, а цены – снижены.