Генштаб Украины назвал потери России за 22 дня войны

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 14 тысяч военных, 444 танка, 86 самолетов и 108 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 17 марта потери россиян составляют:

• личного состава – около 14 тысяч человек,

• танков ‒ 444,

• ББМ – 1 435,

• артиллерийских систем – 201,

• РСЗО – 72,

• средств ПВО – 43,

• самолетов – 86,

• вертолетов – 108,

• автомобильной техники – 864,

• кораблей/катеров – 3,

• цистерн с ГСМ – 60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,

• специальной техники – 10.