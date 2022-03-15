Генштаб Украины назвал потери России за 22 дня войны
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 14 тысяч военных, 444 танка, 86 самолетов и 108 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 17 марта потери россиян составляют:
• личного состава – около 14 тысяч человек,
• танков ‒ 444,
• ББМ – 1 435,
• артиллерийских систем – 201,
• РСЗО – 72,
• средств ПВО – 43,
• самолетов – 86,
• вертолетов – 108,
• автомобильной техники – 864,
• кораблей/катеров – 3,
• цистерн с ГСМ – 60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
• специальной техники – 10.