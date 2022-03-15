Haqqın.az связался с азербайджанским бизнесменом Эльшаном Мусаевым, главой EKM Global Consulting GmbH, чтобы выяснить дополнительные подробности о конкурсе, который в Азербайджане проводится впервые.

По условиям конкурса журналисты должны подготовить исследовательские статьи о применении геопространственных баз данных в различных отраслях экономики и их экономической эффективности.

Германская компания EKM Global Consulting GmbH объявила на днях о проведении пресс-конкурса на лучшие публикации об экономических преимуществах геоинформации и цифровых близнецов (Digital Twins) в Азербайджане.

- Расскажите, пожалуйста, как возникла сама идея этого конкурса?

- Прежде всего хочу уточнить, что подобного рода творческий конкурс проводится впервые не только в Азербайджане, но и, пожалуй, во всем мире. В принципе, это была моя идея, которая сразу понравилась сотрудникам отдела маркетинга Leica Geosystems и представителям других структур. В ходе обсуждений наши партнеры отметили, что если результаты конкурса будут успешными, аналогичные творческие состязания будут организовываться и в других странах.

- Каковы цели конкурса и какие результаты вы от него ждете?

- Наша цель — провести журналистское исследование того, что представляют собой ортокарты и геопространственные базы данных, а также каково их экономическое значение. Думаю, нашим журналистам такая задача по плечу. По результатам недавних встреч в Министерстве сельского хозяйства, Госкомимущества и ЗАО «Азеркосмос» могу сказать - разработка ортокарт и геопространственных баз данных очень важна для экономики Азербайджана.

Проблема в том, что сейчас многие наши организации используют бесплатные спутниковые данные, которые на самом деле далеко не всегда точны, что во многих случаях приводит к проблемам. Хочу особо отметить, что в серьезных проектах такие данные не используются.

Например, в последний раз ортокарта в Азербайджане разрабатывалась по заказу Министерства сельского хозяйства с помощью аэросъемок еще в 2015-2016 годах. А ведь сегодня существует насущная потребность в такой базе данных, особенно в сельском хозяйстве, которое, как известно, субсидируется государством и которому необходима высокоточная геопространственная база данных для развития отрасли, грамотное использование субсидий, планирование урожев и в других вопросах.

Применение геопространственных баз данных очень важно и при восстановлении освобожденных от оккупации территорий, учитывая, что всё на них строится с нуля. Такая база сегодня жизненно необходима для многочисленных инфраструктурных проектов, градостроительства и, в том числе, для строительства «умных» городов и поселков.

Во многих странах подобные съемки проводятся несколько раз в году, база данных там регулярно обновляется, и это норма. Есть даже такие города, где аэрофотосъемки проводятся чуть-ли не каждый месяц.

С другой стороны, важна и обработка этих данных, для чего, полагаю, в Азербайджане в будущем может быть создана отдельная структура.

Что же касается задач конкурса, то мы хотим привлечь к исследованию журналистов, специализирующихся в области экономики, которым интересно раскрыть важность и перспективы этой темы.

- У Азербайджана, как известно, есть свои искусственные спутники, с помощью которых можно получить именно ту базу данных, о которой вы говорите. Зачем в таком случае нашим госструктурам разработка геопространственной базы данных с помощью аэрофотосъемки?

- Вы правы, на первый взгляд может показаться, что предлагаемые нами решения конкурируют с базами данных, которые получают с искусственных спутников. Но на самом деле это не так. В рамках встреч в Азербайджане с нашими партнерами из Leica Geosystems было также запланировано посещение ОАО «Азеркосмос», где в ходе профессиональной дискуссии отмечалось, что базы данных, полученных методом аэрофотосъемки, более точные, чем спутниковые. Другими словами, аэросъемки — это решение, дополняющее снимки, получаемые со спутников. Они, если можно так сказать, тандемны.

Одно из главных ожиданий в отношении наших журналистов – это надежда, что в своих исследованиях они проанализируют и докажут, что у каждой технологии есть своя область применения. В мире сейчас очень много технологий, и порой нам кажется, что та или иная решит сразу сразу множество проблем. На самом деле это не так, и каждая из технологий изготовления ортокарт имеет свое назначение и область применения.

- Упомянутые вами вопросы представляются настолько же важными, насколько непростыми для восприятия. На какую аудиторию будут рассчитаны статьи, написанные участниками конкурса?

- Хороший вопрос. Мы действительно рассчитываем на конкретную аудиторию. Данное исследование будет ориентировано на государственные органы и различные бизнес-структуры. То есть исследования и статьи, которые мы ожидаем от журналистов, предназначены для экспертов и специалистов. Мы рассчитываем убедить их в важности развития ортокарт в экономической и других областях. Это первый, но не последний подобный конкурс.

Добавлю: при при подготовке своих исследований в рамках конкурса журналисты могут пользоваться помощью экспертов различных министерств и ведомств.

Кстати, победители конкурса посетят в качестве гостей швейцарский город Херцберг, где ознакомятся с различными технологиями и их применением в головном офисе Leica Geosystems.

- EKM Global Consulting впервые в Азербайджане разработала по заказу ОАО «Азеришыг» 3D мобильную карту инфраструктуры электросетей. Наши читатели уже знакомы с вашими интервью по этому проекту. Есть ли связь между трехмерной мобильной картой и ортокартами, которые вы предлагаете?

- Да, безусловно. Трехмерная мобильная карта, используемая в ОАО «Азеришыг», может быть объединена с данными ортокарты для создания суперданных, что стало бы бесценной базой для планирования и развития различных секторов экономики.