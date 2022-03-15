Украина и Россия согласовали девять гуманитарных коридоров

В четверг, 17 марта, должны быть открыты девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий, заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

По ее словам, из Мариуполя в Запорожье отправят автобусы, а также автоцистерну с горючим для дозаправки частных авто в пути.

"В Киевской области гуманитарные коридоры будут из Бородянки в Житомир и из Шевченково в Бровары. Гуманитарная помощь по продовольствию и медикаментам будет доставлена в Гостомель, Бучу, Семиполку, Марковцы и Опанасов, а также из Харькова в Волчанск", - отметила Верещук.