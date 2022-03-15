Ильхам Алиев о создании спортивной инфраструктуры на освобожденных территориях
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости создания спортивной инфраструктуры на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре.
«На освобожденных территориях должен развиваться спорт. Мы уже работаем над этим. Стадионы, спортивные комплексы и другие спортивные учреждения предусмотрены в генпланах всех городов на освобожденных территориях. Федерации, а также Министерство молодежи и спорта уже сейчас должны представлять соответствующие проекты. Потому что генпланы городов предусматривают размещение спортивных объектов. Но в какой форме они будут, какая будет архитектура, это должны представить профильные федерации, Министерство молодежи и спорта», - сказал Ильхам Алиев на встрече с членами сборной по борьбе.