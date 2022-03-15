Песков: Россия не будет исполнять решение Международного суда ООН по Украине

Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, который потребовал немедленно остановить «военную операцию» на Украине. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, будет ли РФ принимать во внимание это решение.