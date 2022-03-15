Ильхам Алиев доволен азербайджанскими борцами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев доволен выступлением азербайджанских спортсменов на VII xемпионате Европе по борьбе для спортсменов в возрасте до 23 лет, где сборная страны заняла первое общекомандное место.

«На недавнем чемпионате Европы в Болгарии юные борцы достойно представили нашу страну и добились больших успехов, завоевав 16 медалей, в том числе 7 золотых. Это большое достижение. Наша команда заняла первое место в общекомандном зачете», - сказал президент в четверг на встрече с участниками чемпионата.

Ильхам Алиев отметил, что общекомандная победа была завоевана в условиях усиливающейся конкуренции.

«Борьба – наш национальный вид спорта. У нас всегда были сильные борцы, и в советское время, и особенно во время независимости. Уверен, что этот опыт, знания и навыки, передаваемые из поколения в поколение, и впредь позволят Азербайджану оставаться одной из ведущих борцовских стран мира», - сказал глава государства.