Зеленский предположил, что третья мировая уже началась

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что военные действия России могут стать началом третьей мировой войны. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

«Никто не знает, возможно, третья мировая война уже началась. И какова вероятность этой войны, если Украина падет, если так случится? Очень сложно сказать», - отметил глава украинского государства.

Он также подчеркнул, что никто не может предсказать, когда начнется война и как она закончится.