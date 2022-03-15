В Кремле объяснили слова Путина о «самоочищении российского общества»

На фоне «спецоперации» РФ на территории Украины проявляются и «предатели», которые «исчезают из нашей жизни», покидают должности и страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию.

«В подобные нелегкие времена и в подобные ответственные ситуации, эмоционально очень такие экзальтированные ситуации, как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон, и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями», - сказал Песков, комментируя слова президента РФ о предателях и очищении общества, его цитирует РИА Новости.