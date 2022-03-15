Кремль заявил о невозможности дефолта в России

У России есть все средства и ресурсы, чтобы не допустить дефолта по государственному долгу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его заявление комментирует ТАСС.

"Факт остается фактом: с самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал для того, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. Собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что в России имеются необходимые средства", - утверждает Песков

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер".

Песков не стал рассуждать о том, является ли тот факт, что России удалось провести платеж в валюте, неким позитивным сигналом о том, что Запад не пойдет на чрезмерно жесткие меры: "Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад. Это дело неблагодарное".