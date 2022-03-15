Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:48

В тот же день, когда президент Украины Владимир Зеленский выступил с эмоциональным обращением к Конгрессу США, президент Джо Байден сообщил о выделении 800 миллионов долларов на военную помощь Украине. Впервые после начала российской «специальной военной операции» против Украины поставки натовского оружия были конкретизированы. Они включают 2 тысячи джевелинов — переносных ракетных противотанковых комплексов, 800 ракет-стингер, 100 гранатометов, 5 тысяч автоматических винтовок, 1 тысячу пистолетов и другое.

В эти дни ведутся переговоры о передаче Украине и более мощного оружия - зенитно-ракетных комплексов С-300, которые имеются на вооружении у большинства союзников США в Европе. Американские конгрессмены единодушно высказываются за поставки этих комплексов, которые могут поражать цели на высоте 18 миль (29 километров) в зависимости от используемого снаряда. Бывший главнокомандующий войсками НАТО адмирал Джим Ставридис говорит, что «США должны полностью вооружить армию Украины» и приоритетом должны быть поставки в эту страну противовоздушных систем. Стингеры (переносной зенитно-ракетный комплекс) работают на сравнительно небольших высотах, а украинцам необходимо поражать цели на большем расстоянии». Ставридис также высказался о необходимости ввести над Украиной «бесполетную зону», но администрация Байдена отвергает это план, полагая, что в таком случае НАТО придется сбивать российские самолеты, а это приведет к третьей мировой войне. По тем же причинам не было принято предложение Зеленского направить в Украину самолеты МиГ-29 советской сборки, которые имеются на вооружении Польши.

Но что касается С-300, то американские представители уже начали консультации с рядом европейских стран о поставках этих комплексах Украине. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, например, переговорил на эту тему с советником премьера Греции по национальной безопасности Таносом Докосом. Однако в арсенале США есть и еще одно оружие, о котором впервые рассказала газета Washington Post. Это чрезвычайно компактные дроны-камикадзе, которые взрываются, поражая цель. У этих дронов, которые в США называют «выкидными ножами» - две модификации. Самая простая весит всего пять фунтов (2.2 килограмма) и работает в течение 15 минут. «Выкидной нож 300» предназначен для поражения личного состава или небольшой техники. Другой вид –«выкидной нож 600» весит 50 фунтов (22.6 килограмма) может поражать бронетранспортеры и танки, нанося им, как говорят американские спецы, «удар в лицо». Вопросы вооружения украинской армии были обсуждены министрами обороны стран НАТО в минувшую среду в Брюсселе. Примечательно, что в этой встрече участвовали и министры обороны стран, не входящих в НАТО - Финляндии, Швеции, Украины и Грузии.