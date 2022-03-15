Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки российские войска совершили 49 обстрелов по районам Харькова. Об этом говорится в его заметке в Telegram-канале.

Синегубов отметил, что 22 сутки Харьков держит оборону. При этом противник не достиг своей цели, ни одна наступательная операция России не имела успеха.

«За минувшие сутки российские войска снова нанесли 49 ударов по районам Харькова. При этом увеличилось количество обстрелов из реактивных систем залпового огня (БМ-21) – около 10 раз. Вражеской авиации по городу Харьков не зафиксировали», - рассказал он.