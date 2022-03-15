Российские войска обстреливают Харьков из реактивных систем и пытаются прорваться через Изюм военная администрация
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки российские войска совершили 49 обстрелов по районам Харькова. Об этом говорится в его заметке в Telegram-канале.
Синегубов отметил, что 22 сутки Харьков держит оборону. При этом противник не достиг своей цели, ни одна наступательная операция России не имела успеха.
«За минувшие сутки российские войска снова нанесли 49 ударов по районам Харькова. При этом увеличилось количество обстрелов из реактивных систем залпового огня (БМ-21) – около 10 раз. Вражеской авиации по городу Харьков не зафиксировали», - рассказал он.
Председатель ОВА напомнил, что российские войска ночью обстреляли город Мерефу в Харьковском районе, в результате чего разрушены школа и дом культуры, повреждены жилые дома. Есть пострадавшие, спасатели ликвидируют последствия.
«Противник не оставляет попыток продвинуться вперед через город Изюм, но успеха не имеет. Украинская армия дает достойный отпор: только за минувшие сутки в Изюмском районе подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 2 самолета и вертолет противника», - подчеркнул Синегубов.
Кроме того, возле Харькова Вооруженные силы Украины накануне ликвидировали батальонно-тактическую группу РФ.
«Уничтожили технику, топливо и боеприпасы. Это значительно ослабило наступательные позиции русских, которые и так деморализованы. Украинская армия будет защищать до победы!» - написал глава ОВА.
Также первый заместитель председателя - руководитель исполнительного аппарата в Херсонском областном совете Юрий Соболевский сообщил, что российские солдаты сняли флаг Украины со здания Херсонской областной государственной администрации.
«Они таки решились снять флаг Украины со здания Херсонской ОГА/ХОР. Им не понять, что этот флаг в сердце каждого херсонца, каждого украинца. Да будет Украина!» - написал Соболевский.