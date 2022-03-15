В результате проведенных в этом направлении комплексных мероприятий в лесных и прилегающих к ним зонах было выявлено большое количество незаконного производства угля, в связи с чем составлены административные протоколы, собранные материалы представлены в соответствующие инстанции для дачи юридической оценки, в разные структуры, в том числе лесные хозяйства, направлены письма с указанием принять необходимые меры для предотвращения подобных случаев.

В соответствии со своими полномочиями Государственная противопожарная служба МЧС продолжает принимать меры по обеспечению пожарной безопасности в Азербайджане, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты Государственной противопожарной службы МЧС совместно с сотрудниками департамента экологии и природных ресурсов №7 Минэкологии и природных ресурсов провели мониторинги на служебном участке в Гахском районе, и в кустарниках недалеко от лесного массива были обнаружены незаконные угольные цеха.

В ходе мониторинга выявлены факты незаконного производства угля путем сжигания древесины в кустарно изготовленных металлических резервуарах жителями села Шотавар Гахского района.

С учетом перечисленных фактов в отношении 16 жителей села составлены административные протоколы, направлены официальные обращения в соответствующие органы для принятия необходимых мер на основании законодательства.

Государственная противопожарная служба МЧС продолжает работу в данном направлении.