Россия и Беларусь снимают все ограничения на перемещение граждан

Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Беларуси снимаются с полуночи 18 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства, пишет ТАСС.

«С 00.00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Беларуси», - сказал он.

Глава Кабмина напомнил, что ранее говорил об этом с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. «Согласовали с президентом это решение», - добавил Мишустин.