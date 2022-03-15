Польша с 2023 года полностью прекратит покупку газа в России

После завершения действующего контракта о закупке газа по Ямальскому газопроводу в декабре этого года Польша перестанет покупать газ у России. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире RMF FM.

По его словам, российский газ занимает большую часть в импорте Польши, но государственная компания PGNiG может его заменить. У нее есть портфель контрактов, заменяющих российские поставки, пояснил он.

Как напомнил уполномоченный, «в октябре мы вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, у нас уже есть расширенный LNG-терминал», будет готова и другая инфраструктура, например, газовое сообщение с Литвой и Словакией.