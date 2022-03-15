Польша с 2023 года полностью прекратит покупку газа в России
После завершения действующего контракта о закупке газа по Ямальскому газопроводу в декабре этого года Польша перестанет покупать газ у России. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире RMF FM.
По его словам, российский газ занимает большую часть в импорте Польши, но государственная компания PGNiG может его заменить. У нее есть портфель контрактов, заменяющих российские поставки, пояснил он.
Как напомнил уполномоченный, «в октябре мы вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, у нас уже есть расширенный LNG-терминал», будет готова и другая инфраструктура, например, газовое сообщение с Литвой и Словакией.
«Если речь идет о закупках, мы тоже готовы», - заверил он. Как отметил Наимский, цены в этих закупках «не должны быть значительно выше».
«В течение многих лет мы платили за российский газ от монополистического поставщика, который мог диктовать цену выше, чем можно было получить в Западной Европе. Цены будут европейскими», - пояснил уполномоченный.
По его оценке, нынешние очень высокие европейские цены стабилизируются, поскольку все покупатели в Европе пытаются перейти на другие закупки.
«В США, отправляющих сжиженный газ в Европу, цена газа на бирже совсем не выросла, глобализация газового рынка приведет к приемлемым ценам», – считает он.
Наимский также подчеркнул, что польское правительство выступает за немедленное эмбарго на поставки нефти из России.
«Наши НПЗ могут переходить на другие поставки нефти, это практиковалось в 2019 году, когда российская нефть была загрязнена и ее поток пришлось остановить», - напомнил он.