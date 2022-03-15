Грузия усилила государственные границы

«Грузия усилила контроль на государственной границе». Об этом заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури, передают «Новости-Грузия».

Тем не менее он опроверг сообщения о том, что граждане России массово приезжают в Грузию. По его словам, поток прибывающих в Грузию граждан России даже на 50% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, то есть до закрытия страны из-за пандемии коронавируса.

Глава МВД также опроверг доводы оппозиции, которая видит угрозы в массовом прибытии россиян в Грузию.