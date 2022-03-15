Грузия усилила государственные границы
«Грузия усилила контроль на государственной границе». Об этом заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури, передают «Новости-Грузия».
Тем не менее он опроверг сообщения о том, что граждане России массово приезжают в Грузию. По его словам, поток прибывающих в Грузию граждан России даже на 50% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, то есть до закрытия страны из-за пандемии коронавируса.
Глава МВД также опроверг доводы оппозиции, которая видит угрозы в массовом прибытии россиян в Грузию.
«Усилен контроль на государственной границе. Как вам известно, ни одно государство не обеспечивает контроль государственной границы на 100%, даже те страны, которые больше и сильнее нас. Несмотря на это, МВД проводит все мероприятия по превенции», — заявил Гомелаури.
По словам министра, усилен контроль как на официальных пропускных пунктах, так и на «зеленой границе» – пешеходных тропах в приграничной местности.
Ранее Служба госбезопасности Грузии тоже назвала дезинформацией сообщения о массовом и бесконтрольном въезде в страну граждан России и Беларуси.